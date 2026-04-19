Selçuklu Mahallesi’nde yaşayan S.E. (27) ile boşanma aşamasındaki eşi V.E. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E., eşi S.E.’yi bıçakla yaraladıktan sonra evin kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaralı kadına müdahale etti. S.E., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli V.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.