Soğuğuyla bilinen Sivas'ta bu kez Sızır Şelalesi dondu. Gemerek ilçesinde bulunan bu şelalede 3 ila 4 metre uzunluğunda sarkıtlar oluştu.

SOĞUK HAVA ŞEHRİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Soğuk hava Sivas kadar ilçelerde de etkisini göstermeye devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen hava, bazen sıfırın altına kadar düşerek 20 dereceyi görüyor. Sarkıtlar nedeniyle ilginç görüntülere sahne olan şelaleyi ise ziyaret edenler var.

ŞELALEYİ GÖRENLER İNANAMADI

Ziyaretçiler arasında yer alan Turgut Kabasakal, "Kışın çok sert geçmesi nedeniyle şelale bu hale geliyor, buz tutuyor ama görünümü de muazzam oluyor. Görsel olarak çok güzel, gelip burayı ziyaret etsinler." dedi.