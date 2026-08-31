Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri’nde CHP Sivas İl Başkanı ve beraberindeki heyete tepki gösterildi. Etkinlik sırasında bazı vatandaşlar, üzerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu aracın alandan çıkarılmasını istedi.
GERGİNLİK YAŞANDI
Vatandaşların talebi üzerine alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Jandarma ekipleri müdahale ederek Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu aracın etkinlik alanından çıkarılmasını sağladı.
CHP HEYETİ ALANI TERK ETTİ
Aracın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından CHP Sivas İl Başkanı ve beraberindeki yönetim de etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldı.