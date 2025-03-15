Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarındaki dere kenarında, patlamamış bir askeri mühimmat bulundu. Saat 12.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, mühimmatın askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan anti personel RPG-7 roket parçası olduğu tespit edildi.

İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakındaki cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, yürüyüş yapan bir sporcu grubu da güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha uzmanı, roket parçasına uzaktan kumandalı fünye bağlayarak kontrollü bir şekilde patlatıp imha etti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.