Feci kaza Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi...
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, üç kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.