Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi, Kuzköy mevkisinde 62 yaşındaki Tahir Gözek’in kullandığı 38 B. 042 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs ile 40 yaşındaki Murat Özşimşek yönetimindeki 35 D. 5752 plakalı otomobil çarpıştı.
6’SI ÇOCUK 11 YARALI
İddiaya göre şerit ihlali nedeniyle meydana gelen çarpışmanın ardından minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 6’sı çocuk 11 kişi yaralandı.
İMRANLI DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.