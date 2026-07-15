Sivas'ta sabah saatlerinde iki kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu zincirleme nitelikte bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 09.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu üzerinde bulunan havalimanı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. (37) idaresindeki 60 ACD 768 plakalı kamyonet ile E.H. (30) yönetimindeki 58 TD 330 plakalı kamyonet kavşak içinde çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kazada, kamyonet sürücülerinden Ş.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.U.'nun yanı sıra diğer kamyonetteki M.U. (26), U.D. (28) ve T.G. (31) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerden alınan bilgiye göre, tedaviye alınan 5 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede trafik akışını kontrollü sağlayan polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.