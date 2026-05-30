Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada toplam 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Avculu Mahallesi mevkiindeki baraj kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Seda Nur D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile Sedat D.'nin kullandığı 59 DM 745 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan kişiler yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Seda Nur D. ve Sedat D. ile 59 DM 745 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gül D. ve Ali K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.