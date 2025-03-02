Sivas’ta kardeşler arasında çıkan tartışma, korkunç bir trajediye dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyiyle kavga eden 16 yaşındaki genç, bıçakla saldırarak ağabeyini ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki B.D. ile 24 yaşındaki ağabeyi S.F.D. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, eline aldığı bıçakla ağabeyine saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.F.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm çabalarına rağmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.F.D, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, cinayet zanlısı olan B.D’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşanan trajedi mahallede büyük üzüntüye neden oldu.