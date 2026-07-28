Kaza, 26 Temmuz'da Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağı Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayburt'taki bir cenaze törenine katılmak üzere Orhangazi'den ailesiyle birlikte yola çıkan Resul Polat yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu dere kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kerem Ali Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü baba Resul Polat ile araçtaki H.P., S.P. ve A.P. de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.P.'nin tedavisinin sürdüğü, S.P. ve A.P.'nin ise hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Kerem Ali Polat'ın cenazesi, Sivas'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesinin yaşadığı Orhangazi'ye getirildi. Kerem Ali için Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tedavisinin ardından oğlunun cenaze törenine katılan baba Resul Polat, burada taziyeleri kabul etti. Büyük üzüntü yaşayan Polat'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 5 yaşındaki Kerem Ali Polat, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.