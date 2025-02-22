Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Sivasspor'da 8. dakikada Emrah Başsan takımını öne geçirirken 13. dakikada ise Konyaspor Yusuf Erdoğan'la beraberlik golünü buldu. Son dakikalarda Konyaspor'un atağında Sivasspor'da Uros Radakovic bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu maç öncesi son iki maçını kaybeden Konyaspor'un da galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.