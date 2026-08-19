Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir acı kayıp daha yaşandı. Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya (32) arazide çalıştığı sırada kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından derhal Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç çiftçi, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 32 yaşındaki Aziz Kaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KENTTE CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Aziz Kaya'nın cenazesinin, memleketi Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Yaşanan bu son vefatla birlikte, Sivas genelinde bu yıl KKKA hastalığı şüphesi ve kene tutunması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Yetkililer, kene popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.