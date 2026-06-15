Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan 52 yaşındaki Lokman Sönmez'e, yaklaşık bir hafta önce kene tutunduğu öğrenildi. Kene temasından bir süre sonra rahatsızlanan 3 çocuk babası Sönmez, yakınları tarafından ilk olarak Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YOĞUN BAKIMDAKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sönmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Lokman Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ ÇAYLI KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Hastanede hayatını kaybeden Lokman Sönmez’in naaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. 52 yaşındaki Sönmez’in cenazesinin, hayvancılıkla uğraştığı ve kene vakasının yaşandığı Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.