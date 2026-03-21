Sivas’ın Suşehri ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Furkan İşçi yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şimşek yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.