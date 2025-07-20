Kaza Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi.
M.A. (35) yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü yakınlarında M.S.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan D.A. (3), Ş.A. (32), A.A. (7), Ş.E. (28) ve A.E. (57) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3 yaşındaki D.A, kurtarılamadı.