Sivas'ın Gemerek ilçesinde yer alan Sızır Şelalesi, bölgedeki sağanak yağışların ardından oluşan sel sularının karışmasıyla bulanık akmaya başladı.
İlçeye bağlı Çat ve Eşikli köylerinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına yol açtı. Taşkın sonucu oluşan sel sularının Sızır Şelalesi'ne ulaşmasıyla birlikte şelaledeki su akış hızı arttı. Su seviyesinin son yılların en yüksek noktasına ulaştığı şelale çamur rengini alırken, suyun yükselmesiyle alt kısımda bulunan yürüyüş yollarını su bastı.
Meydana gelen sel nedeniyle Eşikli ve Çat köylerinde bulunan tarım arazileri de su altında kaldı. Bölgedeki ekili arazilerde hasar oluştuğu bildirildi.