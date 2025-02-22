Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki H.İ.H. ile 44 yaşındaki M.H.'den haber alamayan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin eve girmesinin ardından, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kardeşler baygın halde bulundu.
Sağlık ekipleri, H.İ.H. ve M.H.'yi Gürün Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, H.İ.H. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi M.H. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.