Olay, saat 20.30 sıralarında Yayla Mahallesi'ndeki Yeşilyazı Camii'nde yaşandı. Teravih namazı için camiye gelen ilçe sakinleri, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen 48 kişi ambulans ve kendi imkanlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu hastaneler de yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi, kontrol amaçlı il merkezindeki Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olay sonrası Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamasında, "Saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camii içerisinde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre camide bulunan ve doğal gaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 48 vatandaşımızdan bazıları ambulans, bazıları da kendi imkânları ile Suşehri Devlet Hastanesine intikal etmiş olup vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize sevk edilmiştir" denildi.