Sivas’ın Kangal ilçesinde yürütülen maden arama çalışmaları kapsamında önemli bir altın kaynağı tespit edildi. Alacahan Altın Projesi'nde yapılan sondaj ve teknik incelemelerin ardından güncellenen kaynak tahminine göre, toplam 41,73 milyon tonluk maden sahasında 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Güncel maden kaynak tahminini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. hazırlanan raporda, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alındı. Çalışmada, sahadaki maden kaynaklarının miktarı, altın tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden ele alındı.

4 Kasım 2025 tarihinde açıklanan ilk mümkün maden kaynakları tahmininin ardından bölgede ilave sondaj ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen yeni veriler, mineralizasyonun yapısı ve jeolojik sürekliliğine ilişkin değerlendirmelerin daha kapsamlı yapılmasını sağladı.

785 BİN ONS ALTIN BELİRLENMİŞ KAYNAK OLARAK SINIFLANDIRILDI

Güncellenen raporda, Alacahan sahasında 33,84 milyon tonluk belirlenmiş maden kaynağı hesaplandı. Bu bölümde ortalama altın tenörü ton başına 0,72 gram olarak ölçülürken, içerilen altın miktarı 785 bin ons olarak açıklandı. Bunun yanı sıra 7,89 milyon tonluk mümkün maden kaynağı tespit edildi. Ton başına 0,43 gram altın tenörüne sahip bu bölümde ise 108 bin ons altın bulunduğu bildirildi.

TOPLAM ALTIN MİKTARI 893 BİN ONSA ULAŞTI

İki kaynak sınıfına ilişkin verilerin birleştirilmesiyle Alacahan Altın Projesi'nin toplam maden kaynağı 41,73 milyon ton olarak hesaplandı. Bu miktarın içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu belirtildi.

Böylece Kangal'daki proje kapsamında yürütülen araştırmalarda, önceki tahmine kıyasla daha kapsamlı bir kaynak değerlendirmesi yapılmış oldu.