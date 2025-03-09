Süper Lig'de 26 hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi konuk eden Sivasspor'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Maçının henüz 3'üncü dakikasında rakibi Koray Günter ile çarpışması sonucu yerde kalan Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YERİNE GİREN DE HASTANEYE KALDIRILDI
Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında edinilen bilgilere göre, hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açık olduğu öğrenildi. Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, rakibiyle çarpışması sonucu yerde kaldı. Veljko Simic de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA
Sivasspor, Ray Manaj'ın sakatlığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde: “Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.
Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
Net Global Sivasspor'da Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, hastaneye kaldırıldı. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/VNhCj8RGYT— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025