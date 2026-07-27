Gaziler ve şehit yakınlarının Ankara Güvenpark’taki oturma eylemi devam ediyor. Rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için başlatılan eylem 14’üncü gününde girdi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Burada oturup hak arayışı içinde olanlar sıvasız evlerden çıkan kahramanlar, 20 yaşında bacaklarını, gözlerini vatan için verdiler” dedi ve SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

EVİNDE RAHAT UYUYANLAR: “Şehitliğin ve gaziliğin rütbesi olmaz. Bu insanlar 86 milyon evinde rahat uyusun diye mücadele etti, şehit olanların acısı ailelerinin yüreğinde, gazi olanlar da uzuvlarını kaybetti. Dünyanın hiçbir ülkesinde şehit ailesi ve gaziler hak aramak zorunda kalmıyor. Her hakkı veriliyor, biz de hakkımızı alana kadar buradayız.”

ARKA BAHÇE DEĞİLİZ: “İktidar ortaklarından ‘Derdiniz nedir?’ diye soran olmadı. MHP ve BBP yıllarca şehitler ve gaziler dedi, bir kişi bile yanımıza gelmedi. Ülkü Ocaklarından da gelen olmadı.”

2 yıl Önce Koreliler gazimizin önünde böyle eğilmişti, bugün gazilerimiz hak arıyor, yetkili uğramıyor

Konya’da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam, bir dizi ziyaret için kentte bulunan Güney Koreli heyetin saygı gösterisi karşısında duygulandı. Damdam’ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler de duygu dolu anlar yaşadı. Damdam “Bana sarıldılar, ağladılar. ‘Siz olmasaydınız biz olmazdık. Onların saygı gösterisi böyledir” dedi. Fotoğraf iki yıl önce çekildi. Damdam, aradan geçen 76 yıla rağmen Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor. Koreliler geçen hafta da Güvenpark’ta eylem yapan gazilerimizi ziyaret etmişti.