Sivas'ın Şarkışla ilçesinde olta balıkçılığı yapan Enes Çukur, Emre Gamsızoğlu ve Erdi Gamsızoğlu, Kızılırmak’ta çıktıkları balık avında 190 santimetre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

İlçe merkezinde sportif olta balıkçılığı yapan Enes Çukur, Emre Gamsızoğlu ve Erdi Gamsızoğlu, Bozkurt köyü yakınlarından geçen Kızılırmak’ta balık avına çıktı. Bir süre sonra oltaya büyük bir balığın takıldığını fark eden 3 balıkçı, kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Yaklaşık 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki yayın balığı, uzun uğraşların ardından sudan çıkarıldı.

YARIM SAAT BOYUNCA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Balığı tutma anlarını anlatan Enes Çukur, "Sportif olta balıkçı olarak Kızılırmak’a gitmiştik. Arkadaşım Emre Gamsızoğlu ve Erdi Gamsızoğlu ile birlikteydik. 1,90 boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balık, Emre arkadaşımızın oltasına denk geldi. Yaklaşık yarım saat boyunca bizi uğraştırdı. Sonunda maşallah bu balığı yakaladık. Daha önce bu kadar büyük balık yakalamamıştım. Hepimiz heyecanlıydık. Bu kadar büyük olduğunu da düşünmemiştik. Bizi çok uğraştırdı ama sonunda değdi" dedi.

"NASİPTE BU KUZU VARMIŞ"

Balığı yakalayan Emre Gamsızoğlu ise "Nasipte bu kuzu varmış. 1,90 boyunda, 45 kilo. Oltamıza nasip geldi. Yaklaşık 15-20 dakika kadar yordu bizi ama sonunda aldık. Daha önce balık yakaladık ama bu kadar büyüğü yoktu. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Sürekli balığa gidiyoruz. Balık tutan arkadaşlardan ağ ve çok kancalı yöntemleri kullanmamalarını, olta balıkçılığı yapmalarını istiyoruz. Kısmette varsa balık oltaya zaten geliyor" diye konuştuk.