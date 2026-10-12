İstanbul'da yaşayan Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 758 bin 939'a ulaştı. TÜİK'in 2025 yılı verileri, Sivaslıların İstanbul'daki nüfus büyüklüğünü bir kez daha gösterirken, geçmiş yıllarda yayımlanan ilçe bazlı araştırmalarda Ümraniye'nin öne çıkması dikkat çekti.

ÜMRANİYE İLK SIRADA YER ALDI

İstanbul'da yaşayan Sivaslıların hangi ilçelerde yoğunlaştığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bizim Sivas gazetesinin 2023 yılında yayımladığı ilçe bazlı araştırmaya göre Ümraniye, 60 bin 173 Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşla ilk sırada yer aldı. Aynı araştırmada Kağıthane 51 bin 569 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. Ataşehir, Pendik, Sarıyer ve Maltepe de Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı ilçeler arasında gösterildi.

SİVASLILARIN YOĞUNLAŞTIĞI 11 İLÇE

2025 yılı nüfus verilerine dayandırılan değerlendirmelerde, Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşların İstanbul'un 11 ilçesinde, İstanbul nüfusuna kayıtlı olanlar dışındaki gruplar arasında ilk sırada bulunduğu belirtildi.

Bu ilçeler Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Beylikdüzü, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Çekmeköy, Pendik ve Şile olarak sıralandı. Söz konusu ilçeler, İstanbul'da yaşayan Sivaslıların oluşturduğu hemşehri topluluklarının öne çıktığı bölgeler arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA 758 BİN 939 SİVASLI VAR

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre İstanbul'da nüfus kaydı Sivas'ta bulunan 758 bin 939 kişi yaşıyor. Bu sayı, Sivaslıları İstanbul'da nüfus kütüğü başka bir ile kayıtlı vatandaşlar arasında en kalabalık gruplardan biri değil, ilk sıradaki grup haline getiriyor.

Öte yandan nüfus kaydının Sivas'ta bulunması, söz konusu kişilerin mutlaka Sivas'tan İstanbul'a göç ettiği anlamına gelmiyor. İstanbul'da doğup büyüyen, ancak nüfus kütüğü Sivas'ta bulunan vatandaşlar da bu istatistiklere dahil ediliyor.

Ümraniye, 2023 yılına ait araştırmada 60 bin 173 kişiyle öne çıkarken, güncel ilçe sıralamasının kesinleşmesi için 2025 yılına ait ilçe bazlı nüfus verilerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.