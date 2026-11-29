Trendyol 1. Lig'de mücadele veren Sivasspor'da bir süredir gündemde olan mali sorunlar derinleşerek kulüp içi krize dönüştü. Kulüpte yaşanan ödeme aksaklıkları nedeniyle saha dışı problemler doğrudan takımın antrenman programını etkiledi. YERLİ VE YABANCILARDAN ORTAK KARAR Ajansspor'un aktardığı bilgilere göre; kırmızı-beyazlı takımdaki hem yerli hem de yabancı futbolcular, uzun zamandır tahsil edemedikleri alacaklarına tepki göstermek amacıyla bugün planlanan takım antrenmanına katılmama kararı aldı. Yaşanan bu protesto sürecinde kulüp çalışanlarının ve personelinin de mali sıkıntılar yaşayan futbolcuların yanında durarak eyleme destek verdiği belirtildi. YÖNETİM SESSİZLİĞİNİ KORUYOR Mali krizin antrenman boykotu boyutuna ulaşması kırmızı-beyazlı camiada endişe yaratırken, Sivasspor Kulübü yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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