19 Mayıs'ta yapılan genel kurulda Burak Özçoban yönetiminin göreve devam etmeme kararı ve yeni listenin çıkmaması üzerine Divan Kurulu'nda kalan Sivasspor'da, yeni yönetimin belirleneceği tarih belli oldu. Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz kongre süreci ile ilgili açıklama yaptı. 4 Eylül Stadyumunda divan üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kongrenin 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu süreçte önemli görüşmeler yaptıklarını ve bir yandan da kulübün idari işlerini ve ödemelerini düzenlemeye çalıştıklarını anlatan Yavuz "Önümüzdeki hafta 13 Haziran Cumartesi günü kongre yapacağız. Pazartesi günü bununla ilgili de kararlar alacağız. Paylaşım yapacağız. Yani bir süreç koyduk önümüze, bir hedef koyduk. Neden? 13 Haziran'da artık bu hafta itibariyle listesi olanlar, başkan adayı olanlar resmi olarak kamuoyunun önüne çıkacaklar. Yani bu süreçte borç yükü olduğu için yönetimsel düşüncesi olanlar sıkıntı yaşayacakları için bu işe girmediler. Yani aday var. Yani bize gelip ben adayım, ben yönetimi istiyorum diyen isimler var. Ama biz şimdi onları çıkıp kendileri açıklamadan bu isim geldi bize ben adayım dememiz de yanlış olur. Onlar da biz onlara söyledik. Hazırlığınızı yapın kardeşim. Biz tarihi belirliyoruz. Pazartesiden itibaren adaylığınızı açıklayabilirsiniz kamuoyuyla diye. O arkadaşları da büyük ihtimalle salı, çarşamba ihtimali ile adaylıklarını ondan sonra da kamuoyu zaten değerlendirecek. Onların projelerini, neler yapıp neler yapamayacaklarını açıklayacaklar. İstanbul'dan başkan aday olarak kimse yok, onu biliyorum. Eski başkanımız Burak Özçoban kendisi tabii aday değildi ama bazı şartlar oluşursa aday olabilecek sinyalini biz aldık. Onu net söylemek gerekir O destekler oluşmadığı için yani o adaylık süreci geride kalmış oldu" dedi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ile maliyetler ve kulübün menfaatleri doğrultusunda yollarını ayırdıklarını belirten Yavuz, golcü oyuncu Rey Manaj'ın ise 20 Haziran'a kadar opsiyonu bulunduğunu, yeni seçilecek yönetimin onunla devam edip etmeyeceğine karar vereceğini söyledi