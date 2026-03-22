Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlıların galibiyet golünü 30'uncu dakikada Okoronkwo kaydetti.
Ligin 29. haftasında sahasında Keçiörengücü'ne 1-0 kaybeden Sivasspor, art arda Hatayspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarından galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yaptı.
PLAY-OFF HATTINA 1 PUAN KALDI
Puanını 47'ye yükselterek 9'uncu sıraya yerleşen Sivasspor'la 7. sırada play-off hattında bulunan Bandırmaspor (48) arasında yalnızca 1 puan fark kaldı.
İnişli-çıkışlı sezonun sonlarına yaklaşılırken emin adımlarla play-off'a ilerleyen Sivasspor, gelecek hafta sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda tamamlayan takımlar, sezon sonu Süper Lig'e yükselmek için kendi aralarında play-off maçlarına çıkacak.