Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarına başladı. Balkan ülkelerinde futbolcu tarayan Yiğidolar'ın radarına Ediz Spahiu girdi. Vardar forması giyen 24 yaşındaki Türk asıllı Makedon futbolcu, 18 yaşından itibaren Süper Lig'de boy göstermeye başladı.

Genç olmasına rağmen Makedonya'nın en üst liginde 130 maçta görev alan hücum oyuncusunun 31 gol ve 12 asisti bulunuyor. Yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Ediz Spahiu'nun maliyetinin düşük olması da Sivasspor'u etkileyen bir başka unsur konumunda. Yiğido'nun scoutları, 10 Temmuz'da, Ediz için Vardar'ın Konferans Ligi'nde La Fiorita ile oynayacağı karşılaşmayı Üsküp'te izleyecek.