Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin doğurganlık oranındaki düşüşe dikkat çekerek sezaryen doğumların artmasını bir tehdit olarak nitelendirmiş ve “normal doğumu teşvik” amacıyla çeşitli adımlar atılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda devlet destekli kampanyalar, kamu spotları ve farkındalık çalışmaları artarken, spor kulüpleri de bu söylemleri sahaya taşımaya başladı.

Son olarak Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdığı pankart, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Doğal olan normal doğum” mesajı, kadın hakları savunucuları tarafından “kadın bedeni üzerinden yapılan bir dayatma” olarak değerlendirildi.

“Doğum tercihi kadına aittir, erkeklerin değil”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“Ülkede bütün sorunlar çözülmüş gibi, şimdi de erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağına karar veriyor. Beyler, eğer bir gün siz doğuracak olursanız, dilediğiniz gibi 'normal doğum' yaparsınız. Elinizin hamuruyla ne kadının işine, ne de bilimin alanına karışmayın. Politik her konudan uzak durmanız telkin edilirken kadın bedeni üzerinde fikir beyan etmenize kim izin verdi? Kadınların bedeninden elinizi çekin.”

CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar da benzer şekilde tepkisini dile getirdi:

“Sahada erkekler, tribünde erkekler... Kadınların doğum tercihlerine dair kampanya yapılıyor ama ortada bir tek kadın bile yok. 'Doğal olan normal doğum' pankartı bedenimize açık bir müdahaledir. Bu bir sağlık kampanyası değil; düpedüz cinsiyetçi bir dayatma! Doğum şekline yalnızca kadın karar verir, nokta.”

Kadın örgütlerinden ortak tepki: “Bedenimiz bizimdir!”

Sosyal medyada çok sayıda kadın örgütü, doktor ve siyasetçi de benzer eleştirilerde bulundu. Yapılan paylaşımlarda kampanyaların tek yönlü, cinsiyetçi ve bilimsellikten uzak olduğu belirtilerek, “bedenimiz bizimdir” mesajı verildi.