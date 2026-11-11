Sivas'ta işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı servis midibüsü ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki aracın sürücülerinin yanı sıra midibüsteki N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. (31) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile yanındaki A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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