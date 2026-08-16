Sivas'ın Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi, arazide kene tutması sonucu rahatsızlandı. Emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan, 6 çocuk babası Selvi, yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Selvi, KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Selvi, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü. Bu kayıp, aynı aileden ikinci can kaybı olması nedeniyle köyde büyük üzüntüye yol açtı.

AMCASININ OĞLU DA AYNI HASTALIĞA YENİLDİ

Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin, Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden iki kişinin de kene kaynaklı hastalıktan ayrılması, bölgede derin bir hüzün yaratmış durumda.

Bu yıl KKKA nedeniyle çevre kentler ile Sivas'ın ilçelerinden getirilen ve tedavi gördükleri sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastalık, kene ısırmasıyla bulaşan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir enfeksiyon olarak dikkat çekiyor.