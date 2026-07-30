Ankara Haymana ilçesi kırsalında 6 yıl önce bulunan insan kemiklerinin, Sivas'ta geçen yıl evlerinde Hüseyin Sönmez (35) tarafından katledilen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerden alınan DNA örnekleri ile eşleştiği bildirildi. Adli inceleme ile kemiklerin, 2020 yılından beri kayıp olarak aranan baba Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti. Uğur Şimşek'in eşi ve öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek, "Sorumluluğu olan herkesten, şikayetçiyim" dedi.

Olay, 6 Mayıs 2025 gecesi Sivas merkeze bağlı Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı'nda meydana geldi. Köyden evine dönen Ayşegül Şimşek, oğlu Umutcan Şimşek ile milli kayak sporcusu kızı Melisa Şimşek'i elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Çifte cinayetin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 saatlik kamera kaydını inceleyerek maske, eldiven ve şapkayla binaya giren şüphelinin, Ankara'da yaşayan ve 6 yıldır kayıp olduğu bildirilen çocukların babası Uğur Şimşek'in iş ortağı Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Ankara'da yakalanarak tutuklanan Sönmez'in, cinayeti işlemek için Sivas'taki eve gelip, yaklaşık 5 saat boyunca pusu kurduğu tespit edildi.

MAHKEME ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ, İSTİNAF ONADI

Çifte cinayete ilişkin Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 13 Ekim 2025 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından yargılanan sanık Hüseyin Sönmez'e, hiçbir takdiri indirim uygulamayarak üst sınırdan ceza verdi. Sönmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin bu kararı, 21 Mart 2026 tarihinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, cezayı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Davanın Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

BABA CİNAYETİ DE AYNI VERİ TABANINDAN ÇIKTI

İki kardeşin öldürülmesinin ardından adli tıp uzmanları tarafından alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 'Kimliği Belirsiz Cesetler' veri tabanı ile eşleştirildi. Bu inceleme, Temmuz 2020'de Ankara'da Hüseyin Sönmez ile görüştükten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in akıbetini ortaya çıkardı. Şimşek kaybolduktan 6 ay sonra Haymana kırsalında yol kenarında bulunan kafatası ve kemiklerden alınan örnekler ile kardeşlerin DNA’sı eşleşti.

CİNAYETLERİN NEDENİ 500 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

2 kez ağırlaştırılmış hapis cezası alan Hüseyin Sönmez, kolluk kuvvetlerine ve mahkemeye verdiği ifadelerde; 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'e geçmişte 500 bin TL borç para verdiğini ileri sürdü. Olay günü Sivas'a gelme amacının cinayet işlemek olmadığını, bu borcu Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'ten tahsil etmek üzere görüşme yapmaya geldiğini savundu. Uğur Şimşek'in de bu borç meselesi yüzünden öldürüldüğü değerlendiriliyor. DNA eşleşmesinin kesinleşmesi ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul kalan baba Uğur Şimşek dosyasını da 'kasten öldürme' suçuyla yeniden açarak, tutuklu sanık Hüseyin Sönmez ile olan bağını incelemek üzere soruşturmayı genişletti.

'DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Geçen yıl 2 çocuğunu kaybeden Ayşegül Şimşek, 6 yıl önce Ankara'da bulunan kafatasının de kayıp eşi Uğur Şimşek'in DNA'sı ile eşleşmesiyle ilgili konuştu. Çocuklarının mezarlarını ziyaret eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Şimşek, 'Her şey 6 yıl önce başladı. Eşim, bir iş için Ankara’ya gitti ve bir daha geri dönmedi. O dönem gitmediğim yer kalmadı, defalarca şikayetçi oldum. Ancak hiçbir araştırma yapılmadı, 'Bir bulgu yok' denilerek dosya kapatıldı. Birçok televizyon kanalına, programa başvurdum; hepsi işi yarıda bıraktı, hiçbiri arkamızda durmadı. Eşim, 2 çocuğum öldürüldükten sonra bulundu' dedi.