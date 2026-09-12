SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/110 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,
MEVKİİ : Karpuzcu mahallesi
ADA NO : 110 ada
PARSEL NO : 15 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Akif Delican, Cuma Delican, Emsal Delican, Hamza Delican, İbrahim Delican, İsmail Kubat, Kıymet Delican, Mehmet Delican, Mehmet Murat Bilgiseven, Muazzez Pala, Neşet Delican
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/110 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.06.2026
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