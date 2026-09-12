SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/110 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,

MEVKİİ : Karpuzcu mahallesi

ADA NO : 110 ada

PARSEL NO : 15 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Akif Delican, Cuma Delican, Emsal Delican, Hamza Delican, İbrahim Delican, İsmail Kubat, Kıymet Delican, Mehmet Delican, Mehmet Murat Bilgiseven, Muazzez Pala, Neşet Delican

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/110 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.06.2026

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