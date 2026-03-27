SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SİVEREK

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/90 Esas

Davacılar Haçım Ağa vekili Av. İsmet Uyan tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

Davacılar tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, İleri Kırsal Mahallesi, 422 parsel nolu taşınmazın doğusu ve 196 parsel nolu taşınmazın kuzeyinde bulunan taşınmaz alan ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2025/90 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

