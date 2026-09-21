SİVEREK 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2026/744 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi.
MEVKİİ : Beydeş Mahallesi.
ADA NO : 0 ada
PARSEL NO : 253 parsel
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
DAVALI: EMİN ÜÇKARDEŞ-19490775978
Açılacak Davalarda Husumetin
Yöneltileceği İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/744 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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