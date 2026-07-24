Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs trafik kazası yaptı. Rıdvan A. (45) yönetimindeki 63 S 6103 plakalı minibüs, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.