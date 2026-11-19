Modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarına rağmen formülü laboratuvar koşullarında dahi birebir kopyalanamayan anne sütü, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Tıp literatüründe "sıvı altın" ve "doğanın ilk aşısı" olarak adlandırılan bu eşsiz sıvı, dünyanın en prestijli tıp dergilerinde yayımlanan kapsamlı araştırmalarla hücresel düzeyde mercek altına alındı. Elde edilen veriler, anne sütünün sıradan bir besin kaynağı olmadığını; bebeğin bağışıklık sisteminden zeka seviyesine, hatta kanser hücreleriyle savaşına kadar her detayı yöneten "canlı bir biyolojik doku" olduğunu kanıtlıyor.

BAĞIRSAK FLORASINI TASARLIYOR, KRONİK HASTALIKLARI YÜZDE 40 AZALTIYOR

Dünyanın en saygın tıp yayınlarından The Lancet bünyesinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar, anne sütünün bebeğin bağırsak mikrobiyotasını adeta bir mühendis gibi şekillendirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre anne sütünde bulunan ve "insan sütü oligosakkaritleri" (HMO) adı verilen özel bileşenler, doğrudan bebek tarafından sindirilmek yerine bağırsaktaki dost bakterileri besliyor. Bu kusursuz biyolojik savunma mekanizması sayesinde anne sütü ile beslenen bebeklerde ilerleyen yaşlarda tip 1 diyabet, astım ve obezite gibi kronik hastalıklara yakalanma riski yüzde 30 ila yüzde 40 oranında düşüyor.

ZEKA VE GELİR DÜZEYİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan ve tam 30 yıl süren dev takip çalışması, anne sütü ile beyin gelişimi arasındaki çarpıcı bağı gözler önüne serdi. Brezilya'da doğumdan itibaren izlenen 3 bin 493 birey üzerinde yapılan analizlerde, en az 12 ay boyunca anne sütü alan bebeklerin 30 yaşına geldiklerinde yapılan zeka testlerinde ortalama 3,7 puan daha yüksek IQ skoruna ulaştığı belirlendi. Çalışma ayrıca uzun süreli anne sütü tüketiminin yetişkinlik dönemindeki eğitim seviyesi ve ekonomik gelir artışıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu doğruladı.

40 FARKLI KANSER TÜRÜNÜ YOK EDEN GİZLİ MOLEKÜL

İsveç’teki Lund Üniversitesi bilim insanlarının PLOS ONE dergisinde yayımladığı klinik araştırmada ise tıp dünyasında heyecan yaratan bir molekül keşfedildi. Anne sütündeki özel bir protein ile yağ asidinin birleşmesiyle ortaya çıkan ve "HAMLET" adı verilen bu kompleks bileşiğin, sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermeden tam 40 farklı kanserli hücre türünü kendi kendini yok etmeye (hücresel intihara) sürüklediği tespit edildi. Bu bulgu, anne sütünün bebekleri çocukluk çağı lösemisi ve tümör oluşumlarına karşı nasıl koruduğunu bilimsel olarak tescilledi.

SADECE BEBEĞİ DEĞİL, ANNEYİ DE HAYATİ RİSKLERDEN KORUYOR

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan ve 60 binden fazla kadının sağlık verilerini inceleyen bir başka dev araştırma, bu mucizevi sıvının anneye sunduğu koruyucu kalkanı da ortaya çıkardı. Bilimsel verilere göre yaşamı boyunca toplamda en az bir yıl emziren kadınlarda yumurtalık kanseri riski yüzde 30, tip 2 diyabet riski yüzde 15 ve meme kanseri riski ise yüzde 4,3 oranında azalıyor.