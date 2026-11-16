Günlük hayatta en sık duyulan inanışların başında, ortak kullanılan katı sabunların üzerinde mikrop biriktiği ve bu mikropların bir sonraki kullanıcıya geçtiği düşüncesi geliyor. Ancak yapılan klinik araştırmalar ve mikrobiyolojik testler bu kaygının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Katı sabunların yüzeyinde bazı mikroorganizmalar tutunabilse de, sabunun yüksek pH yapısı ve köpürme sırasında oluşan mekanik sürtünme, bu bakterilerin canlı kalıp başka bir ele bulaşmasını engelliyor. Üstelik katı sabun kullanırken elleri ovalama süresi genellikle daha uzun olduğu için mekanik temizlik çok daha etkili gerçekleşiyor.

SIVI SABUNLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: POMPA BAŞLIKLARI

Hijyenik olduğu düşüncesiyle özellikle ofis, restoran ve kalabalık evlerde tercih edilen sıvı sabunlar ise sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlar, sıvı sabunun kendisinden ziyade şişenin dış yüzeyine ve pompa başlığına dikkat çekiyor. Kirli ellerle temas edilen pompa mekanizması zamanla yoğun bir bakteri tabakasına dönüşebiliyor. Bunun yanı sıra, biten sıvı sabun şişelerinin yıkanmadan tekrar doldurulması da kutu içinde mikroorganizmaların hızla üremesine zemin hazırlıyor.

CİLT SAĞLIĞI VE KİMYASAL İÇERİK FARKI

Temizlik gücü kadar el derisinin korunması da hijyenin temel parçalarından biri. Katı sabunlar genellikle daha doğal yağlar ve gliserin içerirken, pH değerlerinin yüksek olması nedeniyle hassas ciltlerde kuruluk veya gerginlik hissi yaratabiliyor. Sıvı sabunlar ise cildin doğal pH dengesine daha yakın formüle edilseler de, raf ömrünü uzatmak ve kıvam vermek amacıyla eklenen koruyucu maddeler ile sentetik parfümler nedeniyle egzama ve alerjik reaksiyon riskini artırabiliyor.

UZMANLARA GÖRE HANGİSİ DAHA İYİ TEMİZLİYOR?

Mikrobiyoloji ve dermatoloji uzmanları, her iki sabun türünün de virüs ve bakterileri öldürme kapasitesinin temelde aynı olduğunu vurguluyor. Aradaki farkı belirleyen asıl unsur sabunun formu değil, ellerin en az 20 saniye boyunca parmak araları ve tırnak içleri dahil edilerek doğru şekilde ovalanması. Ev ortamında doğal içerikli ve su birikmeyen delikli bir sabunlukta muhafaza edilen katı sabunlar hem ekonomik hem de çevre dostu yapısıyla öne çıkarken; kalabalık ve ortak kullanım alanlarında temassız sensörlü dispenserlerle sunulan sıvı sabunlar en güvenli seçenek olarak gösteriliyor.