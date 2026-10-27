Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel İdaresi, ülkenin güneyindeki Dera vilayetinde yaşanan son gelişmeler ve mevcut koşullar sebebiyle Ürdün ile bağlantıyı sağlayan Nasib Sınır Kapısı'nın salı gününden itibaren kapatıldığını ve her iki yöndeki yolcu ile ticari geçişlerin tamamen askıya alındığını duyurdu.

İdare tarafından yayımlanan resmi bildiride, kapatma kararının "yolcuların ve sınır kapısında çalışan personelin güvenliğini koruma amacıyla" alındığı kaydedildi.

Sahadaki gelişmelerin anbean takip edildiğini ve herkesin güvenliğini temin etmek adına gerekli adımların atıldığını bildiren kurum, kapının yeniden faaliyete geçeceği tarihe dair bir açıklamada bulunmadı.

ÜRDÜN'ÜN OPERASYONUNA REST

Geçişlerin durdurulması yönündeki karar, Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava operasyonlarının hemen sonrasında geldi.

Dera Sağlık Müdürlüğü, söz konusu hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, ölü ve yaralı olmak üzere 10 sivil kaybın yaşandığını açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kerak vilayetindeki Hammud Kilisesi saldırısını gerçekleştirenlerle bağlantılı terör örgütlerine ait hedeflere yönelik "Ürdün Caydırıcılığı-Hammud" adlı bir hava operasyonu icra edildiğini duyurmuştu.

Ürdün tarafı, operasyon kapsamında hedef alınan örgüt mensuplarının ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini, mevzilerin ve araçların imha edildiğini belirtirken bu yapılara ilişkin isim veya net bir bilanço paylaşmadı.

SURİYE'DEN REST

Suriye hükümeti, operasyon öncesinde kendileriyle herhangi bir koordinasyon kurulmadığını belirterek olayın arka planına yönelik soruşturma başlatıldığını ve Ürdün makamlarıyla temas kanallarının açıldığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ürdün'deki kardeşlerimize, önceden koordinasyon kurulmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyonlar düzenlenmesine yönelik tam çekincemizi bildirdik" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin güvenliğini ve egemenliğini koruyacak biçimde hadisenin ayrıntılarını, nedenlerini aydınlatmak ve olası sonuçları yönetmek üzere Ürdün tarafıyla iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.

İKİ ÜLKEYİ BAĞLAYAN KAPI

Suriye ile Ürdün kara geçişleri, Nasib ve Ürdün'ün en eski sınır merkezleri arasında sayılan er-Remse (Dera Sınır Kapısı) olmak üzere iki noktadan sağlanıyor.

Suriye tarafında "Nasib", Ürdün tarafında ise "Cabir" olarak adlandırılan kapı; Dera vilayetine bağlı Nasib kasabası ile Ürdün'ün Mefrak vilayetine bağlı Cabir kasabası arasında yer alıyor.

1997 yılında hizmete giren ve Dera kentine yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan kapı, 2 bin 600 dönümlük bir alana yayılarak Suriye açısından kritik bir ekonomik can damarı niteliği taşıyor.

YENİ BAKIMDAN GEÇMİŞTİ

Sınır kapısı, geride kalan yıl içerisinde çevre düzenlemesi, teknik donanım, lojistik hizmetler ve günlük operasyonel işleyiş bakımından kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçmişti.

İnşa edilen yeni yolcu salonu ile günlük yolcu kapasitesi 10-13 bin aralığından 40 bine yükseltilmişti.

Kurumun geçen yılın sonlarında paylaştığı verilere göre, yenileme çalışmaları öncesinde günlük ortalama 500 olan tır geçişi 800'ün üzerine çıkmış, günlük yolcu sayısı ise yaklaşık 3 binden 12 binin üzerine ulaşmıştı.