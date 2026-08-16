Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, ülkede 12 Ağustos'a kadar 110 Batı Nil virüsü vakası kaydedildi. Tespit edilen vakaların 81'inde merkezi sinir sistemi bulguları gözlemlenirken, 29 kişinin ise hastalığı hafif belirtilerle atlattığı açıklandı. Enfeksiyonların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 belediyeye yayıldığı aktarıldı.

"2026 EN ZORLU DÖNEMLERDEN BİRİ OLABİLİR"

EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, virüsün özellikle Attika bölgesinde yoğun şekilde yayıldığını ve vaka sayısının önceki yılların üzerine çıktığını belirtti. Virüsün bulaşıcılığında veya davranışında bir değişim olduğuna dair bilimsel bir bulgu bulunmadığını vurgulayan Pervanidu, rekor düzeydeki sıcaklıkların tabloyu ağırlaştırdığına dikkat çekti. Attika'da 2025-2026 kışının son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olarak kayıtlara geçmesinin sivrisinek popülasyonunu ve virüsün yayılımını doğrudan etkilediği ifade edildi. Pervanidu, artışın bu hızla sürmesi durumunda 2026'nın vaka sayısı bakımından son dönemin en zorlu yılı olacağını kaydetti.

İTALYA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor. EODY, virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara; sivrisinek kovucu kullanmaları, evlere sineklik ve cibinlik takmaları, akşam saatlerinde uzun kollu giysiler tercih etmeleri ve sivrisineklerin üreme alanı olan durgun su birikintilerini kurutmaları yönünde hayati uyarılarda bulundu.