Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında bölgeye giden ekipler, şüphelileri kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Operasyonda 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve karot makinesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında işlem yapıldı.