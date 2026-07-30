Karbonatı birkaç damla suyla macun kıvamına getirip ısırığın üzerine ince bir tabaka halinde uygulamak yeterli oluyor. Yaklaşık 10 dakika bekletilen karışım daha sonra suyla temizleniyor. Bu yöntem, kaşıntının azalmasına ve cildin sakinleşmesine destek olabiliyor.

KAŞINTIYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Karbonat, cilt yüzeyindeki tahrişi hafifletmeye destek veren doğal yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle sivrisinek ısırığından sonra oluşan kaşıntı hissini azaltabiliyor. Ancak açık yaralara uygulanmaması ve hassas ciltlerde önce küçük bir bölgede denenmesi tavsiye ediliyor.

SOĞUK KOMPRES DE ETKİLİ OLABİLİR

Isırılan bölgeye birkaç dakika boyunca soğuk kompres yapmak, şişlik ve kızarıklığın azalmasına katkı sağlayabiliyor. Uzmanlar ayrıca bölgenin kaşınmamasını öneriyor. Kaşımak, cildi tahriş edebiliyor ve enfeksiyon riskini artırabiliyor.

Sivrisinek ısırığından sonra aşırı şişlik, yaygın döküntü, nefes darlığı veya ciddi alerjik belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bu yöntemler yalnızca hafif belirtilerin giderilmesine destek amacı taşıyor; tedavinin yerine geçmiyor.