KKTC Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleri bulunan 2 hasta sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü taşıdığı belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan hastaların genel durumlarının önceki güne göre daha iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

ŞİKAYETİ OLMAYAN KİŞİDE DE TESPİT EDİLDİ

Virüs tespit edilen üçüncü kişinin ise herhangi bir sağlık şikayeti bulunmadığı bildirildi.

Rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testi pozitif çıkan kişinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

SİVRİSİNEK ISIRIĞIYLA BULAŞTI

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Ateşi’nin Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmezken, bazı vakalarda yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kusma, döküntü ve lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Nadir durumlarda ise virüs merkezi sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bu riskin özellikle ileri yaştaki kişiler ile bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha yüksek olduğu vurgulandı.

ÖZEL AŞI VE İLAÇ BULUNMUYOR

Bakanlık, insanlar için geliştirilmiş bir Batı Nil Ateşi aşısının veya virüse doğrudan etki eden özel bir ilacın bulunmadığını bildirdi. Hastalığın tedavisinde destekleyici yöntemlerin uygulandığı belirtildi.

Vatandaşlara sivrisinek uyarısı

Hastalığa karşı en etkili korunma yönteminin sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu belirtilerek vatandaşlara şu önerilerde bulunuldu:

Pencerelerde ve kapılarda sineklik kullanılması,

Ev ve çevresinde biriken suların düzenli olarak boşaltılması,

Sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyilmesi,

Sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanılması.