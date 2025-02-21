Filipinler'in başkenti Manila'nın Mandaluyong şehrinde, 5 sivrisinek öldürene 1 Filipin Pesosu (yaklaşık 0,60 TL) ödül verileceği açıklandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Barangay Addition bölgesinin yöneticisi Carlito Cernal, geçen hafta iki öğrencinin dang hummasından hayatını kaybetmesi üzerine kampanyayı başlattıklarını duyurdu. Ödül alabilmek için öldürülen sivrisineklerin kanıt olarak getirilmesi gerekiyor. Ayrıca, sivrisinek larvalarını getirenlere de ödül verileceği açıklandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, yerel yöneticilerin hastalıkla mücadeledeki çabalarını takdir ettiğini belirtti. Ancak karar, sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kullanıcı "Sivrisinek çiftliği açılıyor" yorumunu yaparken, bir başkası "Tek kanadı kopuk sivrisinek sayılıyor mu?" diye sordu.

SALGIN BÜYÜK BİR HIZLA YAYILIYOR

Tepkilere rağmen Cernal, "Önemli olan toplum sağlığı" diyerek kampanyayı savundu. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Mandaluyong'da benzer önlemlerin diğer bölgelerde de alınabileceğini söyledi.

Resmi rakamlara göre 1 Şubat itibarıyla ülkede 28 bin 234 dang humması vakası tespit edildi. Dang humması, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, dişi Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı viral bir enfeksiyon. Yüksek ateş, şiddetli kemik ağrısı, mide bulantısı ve döküntü gibi belirtilere yol açan hastalık, ağır vakalarda ölümcül iç kanamalara neden olabiliyor.