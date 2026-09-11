Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Batı Nil virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Kurumun açıklamasına göre, ağustos ayından bu yana virüs kaynaklı hastalıklarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

18 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede şimdiye kadar 18 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. RIVM’nin haftalık raporunda, vakalardan birinin bilimsel bir araştırma kapsamında belirlendiği, diğer hastaların ise çeşitli belirtiler nedeniyle hastaneye başvurmalarının ardından teşhis edildiği belirtildi.

Virüsün tespit edildiği kişilerin Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland bölgelerinde enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu hastalığa yakalandığı bildirildi.

VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

RIVM verileri, Batı Nil virüsü enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün belirti vermeden geçirildiğini ortaya koyuyor. Enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir semptom görülmezken, yaklaşık yüzde 19’unda grip benzeri belirtiler ortaya çıkıyor.

Vakaların yaklaşık yüzde 1’lik bölümünde ise sinir sistemini etkileyen nörolojik belirtilerle seyreden daha ağır bir hastalık tablosu gelişebiliyor.

KISA SÜREDE 1000 VAKAYI AŞTI

Batı Nil virüsü Avrupa’da da giderek daha fazla ülkeyi etkiliyor. İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yerel vakalar tespit edildi. Avrupa genelinde bildirilen vaka sayısının kısa sürede 1.000’i aşması dikkat çekti.

AVRUPA’DA 15 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

ECDC verilerine göre 3 Eylül itibarıyla İtalya’da 516, Yunanistan’da 284, İspanya’da 88, Hollanda’da ise 18 vaka tespit edildi. Almanya’da da 2 vaka bildirilirken, Fransa ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinde yerel vakalar görüldü. Avrupa genelinde 15 ülkede toplam 1.086 yerel vaka kayda geçti.