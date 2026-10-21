Yaz aylarında uykuları bölen, spreylere ve tabletlere rağmen bir türlü bitmek bilmeyen sivrisinek kabusuna karşı nihayet bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir çözüm üretildi.

Bilgisayarlı görü ve yapay zeka uzmanı mühendis Steven Cheng, evindeki sivrisinek istilasından bıkınca meseleyi kişisel bir bilgisayar projesine dönüştürdü ve oturma odası için yapay zeka destekli bir lazer savunma sistemi geliştirdi.

SİVRİSİNEKLER İÇİN ÖZEL "MODA ÇEKİMİ" YAPILDI

Mühendis Cheng, sistemin beynini oluşturan yapay zeka modelini eğitmek için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu. Evdeki sivrisinekleri yüksek çözünürlüklü bir DSLR kamera ile adeta bir moda çekimindeymiş gibi tek tek fotoğrafladı. Bu sayede geniş bir veri tabanı oluşturan yapay zeka, odada uçan herhangi bir cismi ya da zararsız bir böceği değil, sadece sivrisinekleri ayırt edebilecek kadar hassas bir algılama yeteneğine kavuştu.

Sistem oldukça basit ama ölümcül bir mekanizmayla çalışıyor:

• Odadaki yüksek hızlı kamera sürekli olarak etrafı tarıyor.

• Yapay zeka bir sivrisinek tespit ettiği an, döner bir platform üzerine monte edilmiş hassas lazere hedefi bildiriyor.

• Sistem milisaniyeler içinde hedef kilitlemesi yaparak lazeri ateşliyor ve sivrisineği tabiricaizse "anında pişirerek" etkisiz hale getiriyor.

KATİL ROBOTA DÖNÜŞMEMESİ İÇİN GÜVENLİK KAMERASI VAR

Ev ortamında güçlü bir lazer kullanmak akıllara "Peki ya insanlara zarar verirse?" sorusunu getiriyor. Mühendis Cheng, sistemin bir "katil robota" dönüşmemesi için ikinci bir güvenlik kamerası entegre etmiş. Yapay zeka, odada bir insan veya evcil hayvan hareketliliği algıladığı anda lazer mekanizmasını anında devre dışı bırakıyor.

Yapay zekalı lazer silahını oturma odasında test eden Cheng, sistemin sadece bir gecelik çalışma sonucunda evdeki tüm sivrisinekleri temizlediğini ve evde tek bir sinek bile kalmadığını iddia ediyor.

Teknoloji dünyasında büyük ilgi gören bu Kendin Yap (DIY) projesi, yapay zekanın ev içi problemlere ne kadar yaratıcı ve fütüristik çözümler sunabileceğinin en eğlenceli kanıtlarından biri oldu.