Geliştirici şirket, kitle fonlaması aşamasını geride bırakan cihazın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldığını ve ilk ürün sevkiyatlarının ağustos ayı sonunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Askeri teknolojileri aratmayan gelişmiş bir hedefleme altyapısına sahip olan sistem; LiDAR, milimetre dalga radarı ve yapay zeka destekli bilgisayarlı görü teknolojilerini bir arada kullanıyor. Cihaz, 6 metrelik menzil ve 90 derecelik yatay tarama açısı içerisinde, saniyede 1 metre hızla uçan 2 ila 20 milimetre boyutundaki sivrisinek ve böcekleri anında tespit ediyor.

Hedef kilitlenmesinin ardından sistem, hedefe milisaniyeler içinde lazer darbesi göndererek havadaki sinekleri etkisiz hale getiriyor.

Üretici firma, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak cihazı iki ayrı model halinde pazara sundu. Kızılötesi lazer teknolojisine sahip olan ve ev içi kapalı alan kullanımı için tasarlanan Standart versiyon 988 dolar fiyat etiketiyle satışa açıldı.

Bahçe, dış mekan ve ticari alanlar gibi daha geniş alanlarda kullanılmak üzere görünür lazer teknolojisiyle donatılan Pro modelinin fiyatı ise 1.088 dolar olarak belirlendi.