Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkabildiği Phoenix'te, siyah asfaltın güneş ışığını emerek aşırı ısınması uzun süredir önemli bir sorun oluşturuyor. Belediye yönetimi de yolların sıcaklığını düşürmek amacıyla geleneksel asfaltın rengini değiştirmeye yöneldi.

SİYAH ASFALTIN ÜZERİNE GRİ KAPLAMA UYGULANDI

Phoenix Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Cool Pavement" (Serin Yol Kaplaması) programı kapsamında mevcut asfaltın üzerine açık gri renkli, güneş ışığını yansıtabilen özel bir malzeme uygulandı.

Normal asfalt güneş ışığının büyük bölümünü emerek ısınırken gri kaplama, ışınların daha fazlasını geri yansıtıyor. Böylece özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde yol yüzeyinde biriken ısının azaltılması hedefleniyor.

Uygulama için yolların tamamen sökülüp yeniden yapılması gerekmiyor. Mevcut asfaltın üzerine uygulanan kaplama sayesinde çalışmalar farklı mahallelerdeki sokaklara da yayılabiliyor.

YOL YÜZEYİNDE 7 DERECELİK FARK ÖLÇÜLDÜ

Kentte yapılan ölçümler, gri kaplamayla yenilenen yolların geleneksel siyah asfalta kıyasla 7 dereceye kadar daha serin olabildiğini ortaya koydu.

Phoenix yönetimi, 322 kilometreye ulaşan uygulamayla güneş altında aşırı ısınan yol yüzeylerini serinletmeyi amaçlıyor. Çalışma, sıcak iklime sahip şehirlerde yalnızca yeni yollar inşa etmek yerine mevcut asfaltın özelliklerini değiştirmenin de bir seçenek olabileceğini gösteriyor.