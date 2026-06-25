Les Eyzies kasabası yakınlarında bulunan mağara, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi sanat alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları uzun yıllardır bölgedeki mağara resimlerinin kesin yaşını belirlemekte zorlanıyordu. Bunun nedeni, siyah figürlerin çoğunun tarihlendirilemeyen mineral pigmentlerle yapıldığının düşünülmesiydi. Yeni araştırma ise bu varsayımı değiştirdi.

KÖMÜR İZLERİ TARİHLENDİRMEYİ MÜMKÜN KILDI

Araştırma ekibi, mağara içindeki bir bizon figürü ile yüzü andıran bir maskenin siyah çizgilerini inceledi. Gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde bu çizimlerde mineral yerine odun kömüründen elde edilen pigment kullanıldığı belirlendi. Bu bulgu büyük önem taşıyor çünkü kömür, radyokarbon yöntemiyle tarihlendirilebilen organik karbon içeriyor.

Duvarlardan alınan mikroskobik örnekler üzerinde yapılan analizler sonucunda bizon figürünün yaklaşık 13 bin 200 ila 13 bin 500 yıl öncesine ait olduğu hesaplandı. Maskeyi andıran çizimin bazı bölümlerinin ise yaklaşık 15 bin ila 16 bin yıl önce yapıldığı ortaya çıktı. Böylece eserlerin Buzul Çağı'nın son dönemlerinde oluşturulduğu doğrulanmış oldu.

TARİH ÖNCESİ SANAT ARAŞTIRMALARINDA YENİ DÖNEM

Araştırmacılar, bazı kömür çizimlerinin daha sonra yapılan manganez bazlı resimlerin altında bulunduğunu da tespit etti. Bu durum, mağaranın farklı dönemlerde tekrar tekrar ziyaret edildiğini ve yeni çizimlerin eski eserlerin üzerine işlendiğini gösteriyor.

UNESCO Dünya Mirası alanları arasında yer alan Vézère Vadisi'ndeki Font-de-Gaume Mağarası'nda 200'den fazla resim ve oyma bulunuyor. Bilim insanları, yeni yöntem sayesinde yalnızca bu mağaradaki değil, Fransa'daki diğer tarih öncesi mağara sanatlarının da daha doğru şekilde tarihlendirilebileceğini düşünüyor.