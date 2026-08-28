Mersin’in Tarsus ilçesindeki kıraç topraklar, son yıllarda dikimi artan özel bir ürünle yeniden hayat buldu. Bölgenin iklimine tam uyum sağlayan ve kalitesiyle dikkat çeken "Mersin Siyahı" incirinde beklenen hasat dönemi başladı. Dalından toplanan ürünler, yüksek pazar değeri ve kalitesi sayesinde doğrudan yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HASAT

Tarsus'a bağlı Eskişehir Mahallesi başta olmak üzere bölgede incir üretimi yapan çiftçilerin bu yıl yüzü güldü. Masrafsız bir ağaç türü olması ve zorlu toprak koşullarında bile yüksek ürün vermesi sebebiyle üreticilerin gözdesi haline gelen Mersin Siyahı, tarımsal çeşitliliği artırırken köylünün ana gelir kaynağı oldu.

TÜRK PATENT'E COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Ürünün marka değerini ve ekonomik gücünü artırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu. Tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte "Mersin Siyah İnciri" olarak adını tescilletecek olan ürünün, uluslararası pazardaki yerini ve birim değerini daha da yukarılara taşıması bekleniyor.

YURT DIŞINA KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Hasadın yarısını tamamlayan ve ürünlerini ihraç eden üreticiler, piyasadaki canlılıktan memnun. Yüksek talep gören siyah incir, hem bölgedeki mevcut üreticilerin yüzünü güldürüyor hem de yeni tarlalarda bu türe yönelmek isteyen çiftçilerin iştahını kabartıyor. Bölge halkı, kırsal kalkınmanın anahtarı haline gelen bu özel meyvenin üretim alanlarını her geçen gün genişletmeyi hedefliyor.