Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde üreticilere yeni ve yüksek gelirli kapılar açması hedeflenen alternatif tarım hamlesinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında deneme amacıyla toprağa ekilen katma değeri yüksek şifalı ürünün ilk hasadı başarıyla toplandı. Geleneksel mahsullere kıyasla hem maliyeti düşük hem de getirisi devasa olan bu ürün, bölge çiftçisinin yeni gözdesi olmaya aday.

EKEN BÜTÜN YIL RAHAT EDİYOR

Bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun, pazarda karşılığı yüksek mahsulleri belirlemek adına yürütülen çalışmalarda son dönemeç geçildi. Daha önce bölge tarımına kazandırılan karabuğdayın ardından, bu kez de tarlalarda çörek otu mesaisi sona erdi. Nisan ayında ekimi yapılan çörek otunun başarıyla toplanması, hem üretim çeşitliliği hem de yerel ekonomiyi güçlendirme adına kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

GIDADAN KOZMETİĞE HER SEKTÖR PEŞİNDE

Toplanan çörek otu, sadece bir tarım ürünü olmanın ötesinde sanayideki yüksek kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Düşük üretim maliyetine karşın pazar payı oldukça geniş olan ürün; gıda, kozmetik ve yağ sanayisinin yanı sıra hayvancılık ile tıbbi-aromatik sektörlerde yoğun talep görüyor. Ürün çeşitliliğini artırarak pazar gücünü elinde tutmak isteyen bölge üreticileri için çörek otu ekiminin önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması hedefleniyor.